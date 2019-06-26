شكرا لقرائتكم خبر عن ترحيب فلسطيني بقرار عُمان فتح سفارة في رام الله والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (الأراضي الفلسطينية)

رحبت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، اليوم (الأربعاء)، بقرار سلطنة عُمان افتتاح سفارة لها في مدينة رام الله الفلسطينية، شرط أن لا يكون لهذه الخطوة أي علاقة بالاعتراف بالكيان الإسرائيلي.

وقالت عشراوي في مؤتمر صحفي بمقر المنظمة في مدينة رام الله: «نرحب بالدول التي تعترف بدولة فلسطين وتفتح سفارات لها في فلسطين».

واستدركت عشراوي قائلة:«نتوقع أن تعمل هذه السفارة فقط للفلسطينيين في عدة مجالات وأن تكون العلاقة مباشرة بيننا».

وأعلنت سلطنة عُمان اليوم عزمها افتتاح سفارة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية العُمانية.