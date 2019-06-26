ترجمة محمد بشاري
قالت صحيفة ليبراسيون الفرنسيةLiberation إن طهران ستتجاوز قريبًا الحد الأقصى لليورانيوم الذي تسمح اتفاقية فيينا لها بامتلاكه على أراضيها، وذلك في رد قوي على العقوبات الأمريكية.
وأضافت الصحيفة أن إيران على أهبة الاستعداد لإشعال الموقف في المنطقة؛ بعد أن فرضت الولايات المتحدة من جديد العقوبات عليها منذ عام منتهكة بذلك الاتفاق النووي المبرم في فيينا عام 2015.
و تقوم طهران بالتجهيز لرد مناسب في سياق شديد التوتر، بعد أعمال التخريب التي تعرضت لها بعض السفن في بحر العرب، والتي تم الإشارة إلى ضلوع إيران في تنفيذها.
كانت هذه تفاصيل خبر ليبراسيون: ردًا على العقوبات الأمريكية... طهران ستتجاوز الحد الأقصى لليورانيوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.