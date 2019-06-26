المرصد السوري: مقتل تسعة مدنيين بينهم مسعفان بغارات على شمال غرب سوريا

أفاد "​المرصد السوري لحقوق الإنسان​" بـ"مقتل تسعة مدنيين بينهم مسعفان من "​الخوذ البيضاء​"، جراء غارات شنّتها طائرات سورية وروسية على شمال غرب ​سوريا​"، في اعتداء هو الثاني من نوعه في أسبوع يستهدف سيارات اسعاف.

ولفت إلى "مقتل مدني عاشر متأثّرًا بجروح سابقة أُصيب بها قبل يومين في مدينة ​خان شيخون​".

من جهتها، نعت منظمة "الخوذ البيضاء"، "اثنين من متطوّعيها الشجعان اللذين قُتلا جرّاء هجوم مزدوج استهدف سيارة الاسعاف أثناء اجلائها مدنيين جرحى من منطقة خان شيخون"، مشيرةً إلى "إصابة خمسة متطوعين آخرين بجروح جراء الاستهداف".