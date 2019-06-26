ملك الأردن: موقفنا من القضية الفلسطينية واضح

أكد الملك الأردني عبد الله الثاني موقف بلاده الثابت من ​القضية الفلسطينية​، مشدداً على "أهمية دعم الأشقاء الفلسطينيين في نيل حقوقهم المشروعة وإقامة دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها ​القدس الشرقية​".

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