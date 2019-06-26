مؤتمر الأحزاب العربية بدمشق ندد بالحصار الأميركي على سوريا: عدوان صريح

أكّدت الأمانة العامة لمؤتمر الأحزاب العربية بدمشق، عقب اجتماعها، "حق سوريا في استعادة كامل أراضيها".
ولفتت في بيان ختامي، إلى "أنّها تدين إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن الجولان السوري المحتل وانصياع بعض الأنظمة العربية للتطبيع واستضافتها صحافيين ووسائل إعلام إسرائيلية على أراضيها".
وندّدت بـ"الحصار الأميركي الظالم على سوريا وإيران واليمن وفنزويلا"، مؤكّدةً أنّه "عدوان صريح".
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