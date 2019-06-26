مؤتمر الأحزاب العربية بدمشق ندد بالحصار الأميركي على سوريا: عدوان صريح

أكّدت الأمانة العامة ل​مؤتمر الأحزاب العربية​ بدمشق، عقب اجتماعها، "حق ​سوريا​ في استعادة كامل أراضيها".

ولفتت في بيان ختامي، إلى "أنّها تدين إعلان الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ بشأن ​الجولان​ السوري المحتل وانصياع بعض الأنظمة العربية للتطبيع واستضافتها صحافيين ووسائل إعلام إسرائيلية على أراضيها".

وندّدت بـ"الحصار الأميركي الظالم على سوريا و​إيران​ و​اليمن​ و​فنزويلا​"، مؤكّدةً أنّه "عدوان صريح".