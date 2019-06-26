اختتام جلسات ورشة البحرين "السلام من أجل الازدهار"

اختتمت جلسات ورشة البحرين "السلام من أجل الازدهار".
وانطلقت بالعاصمة البحرينية أعمال "مؤتمر المنامة"، تحت عنوان "ورشة الازدهار من أجل السلام"، وذلك في أول إجراء عملي لـ"صفقة القرن".
وأعلنت السلطة والفصائل الفلسطينية عن رفضها الذي بدأ أمس الثلثاء 25 حزيران واستمرّ حتى اليوم الأربعاء 26 منه، ودعت إلى مقاطعته.
يذكر أن "صفقة القرن" خطة سلام أعدتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ويتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لمصلحة إسرائيل، بما فيها وضع مدينة القدس الشرقية المحتلة، وحق عودة اللاجئين.
وكان مستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر قد أطلق سيلًا من الوعود للفلسطينيين والمنطقة بشأن المستقبل والتنمية والازدهار. وقال، في الكلمة الافتتاحية للمؤتمر، مساء أمس الثلثاء: "لنحول هذه المنطقة من ضحية إلى نموذج تقدم في العالم. نعتقد أنه بإمكاننا مضاعفة إجمالي الناتج القومي للشعب الفلسطيني وتقليل الفقر بنسبة 50 بالمئة".
ولفت كوشنر إلى أن "ترامب وأميركا لم يتخليا عن الفلسطينيين"، مشيراً إلى أنه "لن يتحقق الازدهار للشعب الفلسطيني دون حل سياسي عادل للصراع". وأضاف كوشنر أن "القضايا السياسية لن تكون محل بحث في مؤتمر المنامة"، مؤكدا: "نحن نريد السلام للفلسطينيين والإسرائيليين".
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