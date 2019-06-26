الأمانة العامة لمؤتمر الأحزاب العربية أكدت حق سوريا باستعادة اراضيها

أكدت الأمانة العامة ل​مؤتمر الأحزاب العربية​ بدمشق على حق ​سوريا​ في استعادة كامل أراضيها، مدينة "إعلان الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ بشأن ​الجولان​ السوري المحتل وانصياع بعض الأنظمة العربية للتطبيع واستضافتها صحفيين ووسائل إعلام صهيونية على أراضيها".

وفي بيانها الختامي نددت الأمانة العامة بـ "الحصار الأميركي على سوريا و​إيران​ و​اليمن​ و​فنزويلا​".