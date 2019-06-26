الأمانة العامة لمؤتمر الأحزاب العربية أكدت حق سوريا باستعادة اراضيها

أكدت الأمانة العامة لمؤتمر الأحزاب العربية بدمشق على حق سوريا في استعادة كامل أراضيها، مدينة "إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن الجولان السوري المحتل وانصياع بعض الأنظمة العربية للتطبيع واستضافتها صحفيين ووسائل إعلام صهيونية على أراضيها".
وفي بيانها الختامي نددت الأمانة العامة بـ "الحصار الأميركي على سوريا وإيران واليمن وفنزويلا".
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