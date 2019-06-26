وزير خارجية الإمارات: مناقشات أولية لتشكيل تحالف دولي بشأن الأمن البحري بالخليج

لفت وزير خارجية ​الإمارات​ ​عبدالله بن زايد آل نهيان​، إلى أنّ "الموضوع الإيراني تمّ بحثه مع المسؤولين الروس"، معلنًا "أنّنا لا نستطيع توجيه الاتهام لأي جهة بخصوص الهجمات الأخيرة على ناقلات نفط في خليج عمان لعدم كفاية المعلومات". وبيّن "أنّنا نحتاج دليلًا واضحًا ومقنعًا في ما يتعلّق بهجمات الناقلات في ​الخليج​".

وأكّد في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الروسية ​سيرغي لافروف​ في ​موسكو​، "أنّنا ندعم جهود المبعوث الدولي لليمن وسنعمل مع ​الأمم المتحدة​ للوصول إلى حلّ سياسي"، مشدّدًا على "أنّنا لا نريد المزيد من التوتر في منطقة الخليج". وكشف أنّ "هناك مناقشات أوليّة لتشكيل تحالف دولي بشأن الأمن البحري في الخليج".