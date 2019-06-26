هنية يدعو الجهات الراعية لتفاهمات التهدئة إلى إلزام إسرائيل ببنودها

دعا رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، ​إسماعيل هنية​ كل من قطر ومصر و​الأمم المتحدة​ إلى إلزام ​إسرائيل​ ببنودها، مشيراً إلى أنه "على هذه الجهات تحمل مسؤولياتها بإلزام الاحتلال بتنفيذ الاستحقاقات المترتبة على التفاهمات".

واعتبر هنية أن "القرار الإسرائيلي بوقف توريد ​الوقود​ القطري لمحطة ​الكهرباء​ الوحيدة بالقطاع، هو عدوان سافر على الحقوق التي انتزعها ​الشعب الفلسطيني​ من خلال مسيرة العودة وكسر الحصار".