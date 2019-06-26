دعا رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية كل من قطر ومصر والأمم المتحدة إلى إلزام إسرائيل ببنودها، مشيراً إلى أنه "على هذه الجهات تحمل مسؤولياتها بإلزام الاحتلال بتنفيذ الاستحقاقات المترتبة على التفاهمات".
واعتبر هنية أن "القرار الإسرائيلي بوقف توريد الوقود القطري لمحطة الكهرباء الوحيدة بالقطاع، هو عدوان سافر على الحقوق التي انتزعها الشعب الفلسطيني من خلال مسيرة العودة وكسر الحصار".
كانت هذه تفاصيل خبر هنية يدعو الجهات الراعية لتفاهمات التهدئة إلى إلزام إسرائيل ببنودها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.