بوتين يلتقي ترامب بـ28 حزيران واردوغان والسيسي وبن سلمان وميركل باليوم التالي

أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين" أنّ "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلتقي نظيره الأميركي دونالد ترامب في 28 حزيران الحالي، على هامش قمة مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية، حيث سيستمرّ اللقاء لمدّة ساعة واحدة، ومن المتوقّع أن يبحثا بالأزمات العالميّة، وأهمّها الأوضاع في سوريا وأوكرانيا وفنزويلا وإيران".
وبيّنت أنّ "في اليوم التالي أي في 29 حزيران، من المقرّر أن يعقد لقاءات منفصلة مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إلى جانب مشاركته في الجلسة الختامية للقمة. كما سيعقد اجتماعًا مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حيث سيبحث الرئيسان ابلعلاقات الثنائيّة والقضايا الملحّة".
وأوضحت أنّ "من ثمّ سيجتمع بوتين بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ومن المتوقّع أن يبحث الجانبان التحضيرات لزيارة بوتين إلى السعودية في تشرين الأول المقبل، إضافة للأوضاع في سوق النفط العالمية. وبعدها، سيعقد لقاء مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، حيث سيشاركان بمراسم توقيع حزمة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين".
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