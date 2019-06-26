بوتين يلتقي ترامب بـ28 حزيران واردوغان والسيسي وبن سلمان وميركل باليوم التالي

أعلنت الرئاسة الروسية "​الكرملين​" أنّ "الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ سيلتقي نظيره الأميركي ​دونالد ترامب​ في 28 حزيران الحالي، على هامش قمة ​مجموعة العشرين​ في مدينة أوساكا اليابانية، حيث سيستمرّ اللقاء لمدّة ساعة واحدة، ومن المتوقّع أن يبحثا بالأزمات العالميّة، وأهمّها الأوضاع في ​سوريا​ و​أوكرانيا​ و​فنزويلا​ و​إيران​".

وبيّنت أنّ "في اليوم التالي أي في 29 حزيران، من المقرّر أن يعقد لقاءات منفصلة مع الرئيس التركي ​رجب طيب اردوغان​، المستشارة الألمانية ​أنجيلا ميركل​، إلى جانب مشاركته في الجلسة الختامية للقمة. كما سيعقد اجتماعًا مع الرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​، حيث سيبحث الرئيسان ابلعلاقات الثنائيّة والقضايا الملحّة".

وأوضحت أنّ "من ثمّ سيجتمع بوتين بولي العهد السعودي الأمير ​محمد بن سلمان بن عبدالعزيز​، ومن المتوقّع أن يبحث الجانبان التحضيرات لزيارة بوتين إلى ​السعودية​ في تشرين الأول المقبل، إضافة للأوضاع في سوق النفط العالمية. وبعدها، سيعقد لقاء مع رئيس الوزراء الياباني ​شينزو آبي​، حيث سيشاركان بمراسم توقيع حزمة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين".