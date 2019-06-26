مندوب فرنسا بالأمم المتحدة: على إيران الاستمرار بالتزاماتها بشأن الاتفاق النووي

أكد مندوب ​فرنسا​ في الأمم المتحدة فرانسوا ديلاتر أن "على ​إيران​ الاستمرار بالتزاماتها كاملة بشأن ​الاتفاق النووي​"، مشيرا الى انه "يجب التوصل إلى أرضية وسط بشأن الخلاف مع إيران".

وفي كلمة له خلال جلسة مجلس الأمن لبحث الاتفاق النووي مع ايران، شدد ديلاتر على ان "استمرار إيران بنقل الأسلحة الى بعض الجهات في المنطقة أمر مقلق".