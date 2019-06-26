أكد مندوب فرنسا في الأمم المتحدة فرانسوا ديلاتر أن "على إيران الاستمرار بالتزاماتها كاملة بشأن الاتفاق النووي"، مشيرا الى انه "يجب التوصل إلى أرضية وسط بشأن الخلاف مع إيران".
وفي كلمة له خلال جلسة مجلس الأمن لبحث الاتفاق النووي مع ايران، شدد ديلاتر على ان "استمرار إيران بنقل الأسلحة الى بعض الجهات في المنطقة أمر مقلق".
كانت هذه تفاصيل خبر مندوب فرنسا بالأمم المتحدة: على إيران الاستمرار بالتزاماتها بشأن الاتفاق النووي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.