استقالة نائب رئيس بلدية الخيام وخمسة أعضاء

قدم نائب رئيس ​بلدية الخيام​ ​علي حمادة​ وخمسة أعضاء، استقالاتهم من المجلس البلدي، الى رئيس ​البلدية​ علي نصرت عبدالله. لكن الاستقالة لم تعلن رسميا بعد.

والاعضاء المستقيلون هم حسين فاعور، علي عواضة، حسن عطية، عدنان سمور، ومهيب فرحات.