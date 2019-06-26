استقالة نائب رئيس بلدية الخيام وخمسة أعضاء

قدم نائب رئيس بلدية الخيام علي حمادة وخمسة أعضاء، استقالاتهم من المجلس البلدي، الى رئيس البلدية علي نصرت عبدالله. لكن الاستقالة لم تعلن رسميا بعد.
والاعضاء المستقيلون هم حسين فاعور، علي عواضة، حسن عطية، عدنان سمور، ومهيب فرحات.
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