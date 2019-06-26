جبق: المصابون بالضغط في لبنان يشكلون 37 في المئة من المرضى

أكد وزير الصحة ​جميل جبق​ في ​مؤتمر​ صحفي خلال اطلاقه الحملة الوطنية للتوعية من ارتفاع ضغط الدم أن "خطوة ارتفاع ضغط الدم تتزايد مع مرور الوقت ويتسبب بمشكلات صحية مثل مرض القلب إذا لم يتداركه والإهتمام بالعلاج. كما أن ارتفاع ضغط الدم غير المتحكم به يزيد من خطر الإصابة بمشكلات صحية خطيرة كالنوبة القلبية و​السكتة الدماغية​.

وأورد جبق عينة من الإحصاءات التي تشير إلى ضرورة مكافحة هذا المرض على الشكل التالي:1- هو يصيب ما نسبته 19 % من مجموع سكان ​العالم​ أي ما يساوي المليار شخص .

2- أثبتت الاحصاءات ان 13 % من مجموع الوفيات في العالم سببه ارتفاع ضغط الدم أي ما يساوي 7.5 مليون مريض .

3- يأتي هذا المرض في الدرجة الثالثة بعد امراض القلب والامراض السرطانية.

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4- في ​لبنان​ ، تشير الاحصاءات عام 2015 ان نسبة المصابين بالضغط تشكل 37 بالمئة من المرضى، وأن 50 % منهم ضمن العلاج و 25 % منهم فقط يتجاوبون معه.

5- تبلغ الزيادة السنوية في ​الشرق الاوسط​ ما نسبته 24 % بحسب احصاءات 2015.

وشدد جبق على "أهمية الوقاية الصحية ونشر الوعي بين الناس"، مشيرا إلى أن "​وزارة الصحة العامة​ تسعى منذ ثلاثة أشهر لزيادة عدد مراكز الرعاية الصحية الاولية وتفعيل دورها، بحيث تتولى الاهتمام بالصحة الاولية للمواطن"، موضحاً أن "هذه المراكز تقدم الخدمة الطبية في مختلف الاختصاصات الاساسية وكذلك الفحوص المخبرية والصور الشعاعية وسواها ما يشكل المقدمات الاساسية لتشخيص الامراض ووصف العلاج على أن يأتي دور المستشفى في المقام الثاني"، مشيراً الى "اننا نعمل على خطة لتجهيز ​المستشفيات الحكومية​ بالتعاون مع ​البنك الدولي​ لرفع مستوى الاستشفاء وبكلفة مخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين لا سيما من هم في الارياف حيث ترتفع ​البطالة​ ونسبة من هم تحت خط الفقر".