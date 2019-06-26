الأمينة التنفيذية للإسكوا استقبلت سفير السعودية في بيروت

استقبلت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للإسكوا الدكتورة ​رولا دشتي​ سفير ​المملكة العربية السعودية​ في ​بيروت​ وليد عبد اللهبخاري وتناول البحث قضايا تهمّ الجانبين. وقد رافق السفير بخاري في زيارته السيدة منى العتيبي والسيد مروان الصالح.

وفي ختام اللقاء، أشار السفير بخاري إلى أنّ "​النقاش​ تمّ على مستوى التعاون المشترك كما على مستوى دعم رسالة ​الإسكوا​ في الوطن العربي ككلّ"، معربًا عن امتنانه لـ"حسن الاستضافة"، مثمّنًا "العلاقة المتينة بين المملكة والإسكوا".

وقدّم السفير السعودي للدكتورة دشتي ميداليةً كانت قد صدرت لمناسبة ذكرى مرور خمسةٍ وعشرين عامًا على انطلاقة مؤسسة النقد العربي السعودي.