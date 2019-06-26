لفت نائب رئيس حزب "القوات اللبنانية" النائب ​جورج عدوان​ خلال مشاركته على رأس وفد من الحزب بمراسم تشييع ووداع رئيس مؤسسة العرفان التوحيدية الشيخ ​علي زين الدين​ في منطقة السمقانية في ​الشوف​ إلى أن "الجبل ودع اليوم شيخا جليلا ورمزا للمعرفة والمروءة، وعنوانا للمواقف الصادقة، عمل على ترسيخ المصالحة والعيش معا، سيفتقده الجبل ويستذكره بالخير".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عدوان بمراسم تشييع الشيخ زين الدين: الجبل ودع شيخا جليلا ورمزا للمعرفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.