علي فضل الله: على السياسيين تأمين فرص الأمان والعطاء لبناء الوطن

رأى رئيس ​جمعية المبرات الخيرية​ ​العلامة السيد علي فضل الله​ "ضرورة استنهاض القدرات واعطاء الانسان فرصة الإبداع، فوطننا غني بإنسانه وعطاءاته، ونطالب السياسيين بتأمين فرص الأمان والعطاء لبناء الوطن".

ودعا خلال لقاء نظمه مجلس أصدقاء مبرة الامام زين العابدين في ​الهرمل​ إلى "تكاتف الجهود لبناء لبنان الوطن وطرد الهواجس بعيدا عن الطائفة والمذهب، وهذا ما ينبغي ان يكون ​القاعدة​". ونوه "بالدور الذي يقوم به مجلس أصدقاء المبرة من مشاريع وأعمال"، داعيا الى المزيد من التعاون بين مجالس أصدقاء المبرات على امتداد الوطن.

وتخلل اللقاء حوار مع فضل الله. وكانت كلمة ترحيب لرئيس مجلس أصدقاء مبرة الامام زين العابدين المهندس هشام مطر، الذي عرض الأنشطة والانجازات.