شكرا لقرائتكم خبر عن كاتب سعودى: "أردوغان أصبح مثل الدجاجة منتوفة الريش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكاتب السعودى خالد الزعتر، إن أردوغان يعيش مأزقا من عزلة سياسية، وأزمة اقتصادية متصاعدة وحالة تصادم مع الولايات المتحدة الأمريكية على خلفية منظومة الصواريخ الروسية S400.

وأشار الزعتر فى مقال نشره أن أردوغان يواجه تهديدا بإخراج تركيا من "حلف الناتو"، ومن هنا ربما يمكن أن نجد أفضل وصف للحالة التى يعيشها أردوغان بأنه أصبح مثل "الدجاجة منتوفة الريش" يحاول التغطية على الأزمات التى تعيشها تركيا بسبب سياسته بالحديث عن قضايا أخرى ومحاولة تضخيمها.

Advertisements

وأضاف الزعتر: "يعيش أردوغان أسوأ أيامه، فعلى الصعيد الخارجى التركى لا يزال يحاول أن يتعامل بعقلية ما بعد الحرب العالمية الثانية والحرب الباردة، عندما كانت تحظى بلاده بأهمية استراتيجية وكانت تنظر لها الولايات المتحدة على أنها أحد المفاتيح الاستراتيجية فى المنطقة الممتدة من أوروبا وحتى القوقاز والبلقان والشرق الأوسط".

وتابع: "لكن هذا المحاولات من قبل أردوغان اصطدمت بواقع العزلة السياسية المتصاعدة التي يعيشها وبخاصة من قبل الولايات المتحدة التي تسعى للتصعيد معه وتهدد بإخراج تركيا من قوات حلف الناتو، وهو ما يعكس أنه لم يدرك بعد تراجع تركيا فى الاستراتيجية الأمريكية وبأن النظرة الأمريكية لأنقرة تغيرت".

‌