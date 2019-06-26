شكرا لقرائتكم خبر عن أردوغان ينهار.. 80 برلمانيا بـ"العدالة والتنمية" يتجهون للانشقاق بعد خسارة إسطنبول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر عدد من المواقع التركية المعارضة عن وجود انشقاقات كبرى فى حزب العدالة والتنمية التابع لأردوغان، وأن هناك 80 برلمانيا من أعضاء "العدالة والتنمية" يستعدون للانشقاق عن الحزب، والانضمام إلى حزبين جديدين يؤسسهما رئيس الوزراء الأسبق، أحمد داود أوغلو، ووزير الاقتصاد الأسبق على باباجان قريبا

التقارير ذكر أن التحرك المفاجئ يأتى بعد يومين اثنين من الهزيمة الموجعة التى تعرض لها حزب العدالة والتنمية فى انتخابات بلدية إسطنبول، حيث خسر مرشحه، بن على يلدريم، أمام مرشح حزب الشعب الجمهورى الحر، أكرم إمام أوغلو، بفارق يزيد على 777 ألف صوت. رغم خسارته فى الجولة الأولى بنحو 13 ألف صوت فقط.

وأكد أحمد طاقان، الكاتب الصحفى فى صحيفة "ينى تشاغ" التركية، على أن نحو 80 نائبًا برلمانيًا فى العدالة والتنمية سينضمون لحزبى داود أوغلو وباباجان، المقرر تأسيسهما الفترة المقبلة، حسبما نشرت صحيفة "ميللى جازاتا" التركية،.

وأوضح طاقان فى مقاله الصادر اليوم بعنوان "نفد صبر المعارضين داخل حزب العدالة والتنمية"، اشتعال الصراع الداخلى فى حزب العدالة والتنمية الحاكم، عقب هزيمة إسطنبول للمرة الثانية البلدية الأهم اقتصاديا.