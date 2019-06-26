النائب خالد مشهور: افتتاح مستشفى للمسنين فى مصر طفرة عالمية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب خالد مشهور، إن افتتاح مستشفى الشهيد المهندس أحمد شوقى للمسنين، أول مستشفى متخصصة لطب المسنين بمصر والشرق الأوسط، يعد طفرة عالمية وليست فقط على مستوى الشرق الأوسط.
وأضاف النائب، فى بيان له اليوم، أن مشاكل المسنين تشكل بالفعل هاجساً كبيراً، وأنها تتزايد كلما تقدموا فى العمر، حيث لا يجدون الدعم الكافى والرعاية والاهتمام، ما يترك لديهم آثاراً نفسية سلبية، وأن وجود مستشفى لهم من شأنه أن تقضى على العديد من هذه الأسباب والمشاكل، خاصة أن مصر لديها نحو 6 ملايين مسن، وأن رعاية المسن يجب أن يتحملها المجتمع كله، فعلى الجميع دعمهم وتوفير سبل الرعاية الكافية لهم، وتوفير منظومة علاج تناسبهم وفق رعاية صحية خاصة.
وأشار النائب، إلى أن توجه الدولة لإنشاء مستشفيات من هذا النوع يعطى شعورا بالأمان للمسنين وذويهم، خاصة فى ظل العجز لرعاية وعلاج هذه الفئة المهمة فى المجتمع، وأننا لا نزال في حاجة إلى مزيد من هذه المستشفيات، خاصة فى ظل أعدادهم الكبيرة التى تصل إلى 6 ملايين مواطن.
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