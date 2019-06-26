شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحر الأحمر لأعضاء البرلمان: شركة كندية تعتزم إنشاء مركزًا لتنقية الذهب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى وفد لجنة الشئون العربية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد رسلان، مع محافظ البحر الأحمر، فى إطار زيارة لمدن المحافظة خاصة الغردقة وسفاجا، من أجل الوقوف على أوضاع تأهيل المدينتين وتنشيط التعاون مع دول الجوار وأبرزها السعودية فى مجالات البضائع والركاب.

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وقال النائب أحمد رسلان رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن البحر الأحمر لها أهمية استراتيجية لحركة التجارة والسياحة ضمن منظومة الاقتصاد القومى كما أن مجلس النواب يولى للمحافظة عامة اهتماماً مكثفاً.

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ومن جانبه استعرض اللواء احمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، فى لقاءه مع نواب الشعب، التطويرات التى طرأت على الأنشطة السياحية والتجارية وتوفير البنية التحتية وتحديدًا الطرق البرية، كما استعرض إمكانيات المحافظة السياحية والمنشأت السياحية والمواقع الترفيهية والتاريخية والعلاجية وجهود المحافظة فى السياحة البيئة والرياضية والمؤتمرات.

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وطالب محافظ البحر الأحمر بزيادة التوسع فى الأنشطة السياحة لتشمل السياحة الشاطئية مؤكدًا على ان الخطة الاستثمارية تستهدف التوسع فى الأنشطة السياحية، لافتا الى ان البرلمان وافق عدد من المشروعات فى المحافظة انطلاقا من خطة الدولة لتطوير المحافظات الحدودية.

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ولفت اللواء أحمد عبدالله، إلى أن مشكلة المحافظة عدم توافر مصدر لمياه الشرب فى ظل زيادة المشروعات وما يتبعه من زيادة عدد السكان، مشيرًا الى ان الرئيس السيسى وفر دعم مالى لعمل محطات تحلية مياه فى كل مدن المحافظة بخلاف رأس غالب التى ستشملها التطويرات.

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وحول المشروعات الاقتصادية الوطنية، أوضح محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبدالله، " لدينا شركة "الشلاتين للذهب" التى تختص فى التنقيب عن الذهب فى منطقة حلايب وشلاتين، لافتًا إلى أن وزارة البترول جهزت ١١ مناقصة للتنقيب عن الذهب وتصنيعه وتم الإعلان عن ٦ مناقصات حتى الأن لتكون بمثابة مشروعات مماثلة لمنجم السكرى فى مرسى علم ، قائلا: "دبى لا تنتج دهب ولديها كل المنشأت، وتحدثت مع الشركة الكندية التى تنقى الذهب المصرى وتمنحه ختم الثلاث تسعات وهى شهادة الجودة الخاصة به، وقدمت لها مقترح لإنشاء مركز ليكون للتنقية ومنح شهادات الجودة ليواكب التوسع فى مشروعات التنقيب المحلية، وقد لقى المقترح ترحيبًا بل وزادت الشركة عليه أنها ترغب فى أن يكون المقر فى مصر مركزا لكل ذهب أفريقيا".

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من جانبهم، أثنى نواب محافظة البحر الأحمر، على أداء المحافظ، خلال الاجتماع، مؤكدين أنه نشيط ومبدع فى ابتكار سبل غير تقليدية للتخفيف من مشاكل المواطنين وتنشيط الاستثمار ودخل المحافظة وتحسين الاهتمام بالبيئة والسكان ومراعاة محدودى الدخل من خلال ابتكار برامج رعاية جديدة ولا تحمل موازنة الدولة أعباءًا إضافية.

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يذكر أن زيارة وفد أعضاء لجنة الشئون العربية بالبرلمان، لمحافظة البحر الأحمر، إلى الاستماع إلى رؤية المحافظ والقيادات التنفيذية والشعبية إلى جانب زيارة الموانىء البحرية والبرية وبحث مشاكل المحافظة واحتياجاتها لتحسين أوضاعها بما ينعكس على الحياة داخلها.

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ويضم الوفد البرلمانى كلا من النواب: أحمد رسلان رئيس اللجنة، وأحمد فؤاد أباظة وكيل اللجنة، سحر صدقى امين سر اللجنة، وشادية خضير، واللواء شادى أبوالعلا، حمدى عبدالوهاب، صلاح مخيمر، سلامة الرقيعي، أحمد الشريف، كامل محمود كامل، أشرف رحيم.

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