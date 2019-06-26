شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وفد من مجلس النواب المصرى فى زيارة لفرنسا لتعزيز العلاقات البرلمانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وحسب بيان للنائب أيمن أبو العلا ،فقد حضر الوفد المصرى جلسة مجلس النواب الفرنسى بحضور رئيس الوززراء الفرنسى والتى كانت مخصصة لتوجيه أسئلة إلى الحكومة الفرنسية فى وجود عدد من الوزراء وقد تم توجيه التحية للوفد المصرى ،كما قام رئيس مجلس النواب الفرنسى بتحية الوفد المصرى وقاموا بفتح كتاب وصف مصر النسخة الاصلية وعرضها فى قاعة المجلس.

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وأوضح "أبو العلا " أنه تم عقد اجتماع بين الوفد المصرى ورئيس لجنة الامن القومى الفرنسى ورئيس لجنة الخطة والموازنة فى البرلمان الفرنسى ،وشمل عدة لقاءات آخرى مع مساعد وزيرة الدفاع الفاع الفرنسى لشئون الشرق الاوسط ومساعد وزير الخارجية الفرنسى للشئون السياسية ، وتناولت المباحثات سبل تعميق العلاقات بين البلدين وتبادل الخبرات البرلمانية ومناقشة كافة القضايا التى تهم البلدين وتعزيز التعاون فى مجال مكافحة الارهاب والتعاون السياحى والاقتصادى وفى مجالات التعليم والصحة .

وقام مجلس النواب الفرنسى بتكريم الدكتور ايمن ابوالعلا رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الفرنسية وذلك فى الجلسة العامة للبرلمان الفرنسى ووجه التحية له وللوفد المرافق له .