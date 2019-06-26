شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بالإبقاء على المعلمين أصحاب العقود المؤقتة لحل أزمة العجز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب عبد الكريم زكريا، بطلب إحاطة حول أزمة عجز المعلمين فى بعض المدارس، وخطة الوزارة لحل هذه المشكلة، مطالبا بالإبقاء على معلمى العقود المؤقتة الذين نجحوا فى المسابقة الأخيرة وعملوا لمدة شهرين فقط.

وأوضح زكريا، أن المنظومة التعليمية تشهد اهتماما كبيرا من قبل الدولة، ولابد من الاهتمام بجميع عناصر المنظومة وتعتبر مشكلة العجز من أبرز الملفات التى تتطلب وضع حلول عاجلة وسريعة قبل العام الدارسى الجديد، وذلك من خلال حصر شامل ودقيق لكافة المدارس ونسبة العجز وطريقة الحل.

وأشار عضو مجلس النواب، أن الإبقاء على معلمى العقود المؤقتة سيساهم بشكل كبير فى حل الأزمة، إلى جانب أنهم تمتعوا بخبرة خلال الفترة القصيرة التى عملوا خلالها فى المدارس، بالإضافة إلى أن فسخ تعاقدهم يعنى إهدار مبالغ مالية على الدولة.