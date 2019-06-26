شكرا لقرائتكم خبر عن على عبدالعال لرئيس وزراء جيبوتى: مصر تسعى لتعزيز العلاقات ومكافحة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الدكتور على عبد العال والوفد المرافق عبد القادر كمال محمد رئيس وزراء جمهورية جيبوتى، وذلك فى إطار زيارته الرسمية لجمهورية جيبوتى على رأس وفد برلمانى.

أعرب الدكتور على عبد العال فى بداية اللقاء عن سعادته الغامرة بتلك الزيارة المهمة، والمشاركة فى تلك المناسبة الوطنية العظيمة التى تجسد الإرادة الوطنية الصلبة لشعب جيبوتى الشقيق للتحرر من الاستعمار، مشيدًا بالعلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين فى الوقت الراهن.

أكد رئيس مجلس النواب، على الرغبة المصرية الصادقة فى تعزيز العلاقات المصرية بجيبوتى على كافة الأطر والمستويات، مشيرًا إلى وجود إرادة لتعزيز الشق الاقتصادى من تلك العلاقات، خاصة فيما يتعلق بإقامة منطقة حرة لوجيستية مصرية فى جيبوتي.

وأشار عبد العال، إلى الجهود المصرية الرائدة فى مكافحة الإرهاب وكافة أشكال الجريمة المُنظمة، واهتمام مصر بتفعيل التعاون مع جيبوتى فى ذلك الاتجاه الهام، خاصة فى ضوء وجود رؤى مشتركة للبلدين تجاه القضايا محل الاهتمام المُشترك فى الدائرتين العربية والإفريقية.

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من جانبه، ثمن رئيس الوزراء بجمهورية جيبوتى زيارة الدكتور على عبد العال والوفد البرلمانى، معتبرًا أنها تمثل تعزيزًا للجهد الراهن لتفعيل العلاقات المصرية الجيبوتية فى كافة المجالات خاصة الاقتصادية والأمنية منها، مشيرًا إلى أنه ينبغى البناء على تلك الجهود الراهنة للوصول بتلك العلاقات إلى آفاق أرحب.

وكان الدكتور على عبد العال قد غادر فجر اليوم فى زيارة رسمية إلى جمهورية جيبوتى الشقيقة، على رأس وفد برلمانى، تلبية للدعوة المُوجهة إليه من محمد على حمد رئيس مجلس النواب بجيبوتى، للمشاركة فى الاحتفال بالذكرى الـ 42 لاستقلال جيبوتي.





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