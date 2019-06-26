شكرا لقرائتكم خبر عن وفد برلمانى يتفقد مشروعات محطات مياه كفر الدوار بالبحيرة.. تكلفتها 278 مليون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، مشروع محطة مياه رأس كاوتش بكفر الدوار فى محافظة البحيرة، برفقة اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة وعددا من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وذلك فى إطار الزيارة الميدانية التى تنظمها للجنة لمحافظة البحيرة اليوم.

وتبلغ طاقة المحطة 5 آلاف كيلو متر مكعب فى اليوم، وبتكلفة إجمالية 30 مليون جنيه، وتقوم بتنفيذه الهيئة العربية للتصنيع (مصنع الطائرات).

ورصدت اللجنة انتهاء الشركة المنفذة من المشروع وتم التسليم وبدء العمل فعليا، حيث كان مقررا وفقا للتعاقد نهو المشروع فى شهر مايو الماضى 2019.

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وأكد المسئولون بالمحافظة، على أن محطة المياه تستهدف دعم وخدمة مدينة كفر الدوار لصالح 40 ألف نسمة.

كما تفقدت اللجنة برفقة المحافظ مشروع توسعات محطة مياه كفر الدوار، وهو مشروع بطاقة 43/86 ألف متر مكعب يوميا، بتكلفة تقديرية 248 مليون جنيه، وتضم شبكات بطول 101 كم، وتستهدف تدعيم مدينة وقرى كفر الدوار، وتم بدء التتفيذ فى يناير 2018، وتم حتى الآن تنفيذ 90% المعتمدة.‎

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ويرأس الوفد البرلمانى المهندس أحمد السجينى، أمين عام ائتلاف دعم مصر، رئيس لجنة الإدارة المحلية، ويضم الوفد كل من النواب أعضاء لجنة الإدارة المحلية (محمد الدامى أمين سر اللجنة، محمد الحسينى، يسرى الأسيوطى، أحمد سليمان، عصام إدريس، عبد العزيز الصفتى، عطية موسى، عبد الحكيم مسعود، منى جاب الله، أمل زكريا)، بالإضافة إلى المستشار رضا حسين أمين اللجنة، ومحمد صابر ومصطفى صبحى، من أمانة اللجنة.

كان فى استقبال اللجنة عدد من نواب المحافظة منهم النائب عطية مسعود، وعصام الصافى ويحيى عيسوى وخالد أبو الخطيب، وعماد محروس.

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