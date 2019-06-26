اختتام تمرين عسكري سعودي أردني يركز على التصدي للإرهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض - (د ب أ)

اختتم في الأردن اليوم الأربعاء التمرين البحري (عبدالله 6) بمناورات عسكرية بالذخيرة الحية شاركت فيها مجموعة الأمن البحري الخاصة السعودية، والعمليات الخاصة الأردنية الذي ركز على التصدي للعمليات الإرهابية وعدد من الفرضيات العسكرية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) اليوم الأربعاء أن "التمرين الذي امتد قرابة الأسبوعين، تدرب المشاركون فيه من الجانبين على التصدي للعمليات الإرهابية وعدد من الفرضيات العسكرية".

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ونقلت "واس" عن اللواء البحري الركن قائد وحدات الأمن البحرية الخاصة في القوات الملكية السعودية فؤاد بن فالح الحربي ، الذي حضر التمرين ، قوله إن التمرين ساهم في تطوير ورفع الجاهزية القتالية للوحدتين.

وأكد أن التمرين يهدف إلى رفع مستوى التكامل وتوحيد مجالات التعاون العسكري، وتنمية المهارات وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الإرهاب والتعامل مع المتفجرات، وتعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين العمليات الخاصة الأردنية والقوات الخاصة البحرية السعودية.

وأوضح الحربي أن المناورات اشتملت على تدريبات الرماية التكتيكية بالأسلحة الخفيفة، ورماية القناصة النهارية والليلية، واقتحام الغرف وتمارين عن المراقبة واستخراج أهداف القناصين ومكافحة القناصين والإنزال السريع.