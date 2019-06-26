الشركة القابضة تغير رئيسي شركتي "الصوت والضوء" ومصر للسياحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء حفظي: قررت الشركة القابضة للسياحة والفنادق، إجراء تغييرات في مجلسي إدارة شركتي الصوت والضوء ومصر للسياحة، التابعتين لها. وقالت ميرفت حطبة رئيسة الشركة القابضة للسياحة، لمصراوي، إنه تقرر تعيين محمد عبد العزيز رئيسا لمجلس الإدارة وعضوا منتدبا لشركة مصر للصوت والضوء، خلفًا لسامح سعد. Advertisements وعبدالعزيز كان يشغل منصب مدير عام تطوير القاهرة الخديوية بوزارة الآثار. وأضافت أنه سيتم تعيين سامح سعد، عضوا منتدبا لشركة مصر للسياحة، وتعيين الدكتورة عدلة رجب رئيس مجلس إدارة غير متفرغ. وأوضحت رئيسة الشركة القابضة أنه سيتم تنفيذ القرار بدءا من السنة المالية المقبلة، يوليو القادم.

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