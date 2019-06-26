في تقريرٍ أممي نُشر اليوم / إنتاج الكوكايين يسجل رقمًا قياسيًّا عام 2017 وهذا البلد يتصدر الإنتاج

وكالات- أفاد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة اليوم، الأربعاء 26 جوان 2019، في تقريره السنوي أن الإنتاج العالمي للكوكايين وصل عام 2017 إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، متخطيا بنسبة 25 بالمائة الرقم القياسي المسجل العام الذي سبقه مع إزدياد الانتاج في كولومبيا.

وقالت أنجيلا مي، رئيسة البحوث في المكتب الأممي ومقره فيينا "بالطبع إنها أنباء سيئة في كل مرة. إنها أخبار سيئة للبلدان المنتجة ... ما يحدث في كولومبيا أمر مثير للقلق".

وقال التقرير إن القفزة في الإنتاج "كانت مدفوعة بشكل رئيسي بزيادة إنتاج الكوكايين في كولومبيا، والتي أنتجت ما يقدر بنحو 70 بالمائة من الكوكايين في العالم".

وفي العشر سنوات قبل عام 2017، كانت هناك زيادة بنسبة 50 بالمئة في التصنيع، حيث وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 1,976 طنا قبل عامين، وفقا للتقرير الذي استند في أرقامه على أنظمة المراقبة الوطنية.

وخلال نفس فترة ال 10 سنوات ، ارتفعت كمية الكوكايين المضبوطة في جميع أنحاء العالم بنسبة 74 بالمئة.

في 2017 ضبطت السلطات في أنحاء العالم كمية قياسية من المخدرات بلغت في المجموع 1275 طنا، أي بارتفاع بنسبة 13 بالمئة عن العام الذي سبقه.

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وذكر التقرير أن "هذا يشير إلى أن جهود تطبيق القانون أصبحت أكثر فعالية وأن تعزيز التعاون الدولي ربما يساعد في عمليات الضبط".

ونحو 90 بالمئة من الكميات المضبوطة كانت في الأميركيتان، فيما كولومبيا وحدها ضبطت 38 بالمئة من الكمية الإجمالية لعام 2017.

وتراجع انتاج الكوكايين في بعض مناطق كولومبيا الداخلية في أعقاب إبرام اتفاق سلام عام 2016 مع حركة التمرد السابقة القوات المسلحة الثورية لكولومبيا (فارك)، مع تقديم زراعات بديلة للمزارعين.

لكن التقرير قال إن كولومبيا ومنذ ذلك الوقت سجلت ارتفاعا في زراعة الكوكا، مع حقول جديدة -- بعيدة غالبا عن المدن الرئيسية -- يتم زرعها فيما تقوم مجموعات إجرامية بالتحرك في مناطق كانت سابقا تحت سيطرة المتمردين.