ليبيا / بالأسماء : بينهم تونسي، أبرز قيادات المليشيات التي سقطت في معركة طرابلس

منذ إندلاع المعارك على تخوم العاصمة الليبية،نجح الجيش الليبي في السيطرة على عدة مواقع استراتيجية سعيا منه للتوجه نحو قلب المدينة.

وبالتزامن مع تقدمه تمكن الجيش من توجيه ضربات موجعة للمليشيات المسلحة وذلك عبر استهداف أبرز قياداتها التي تواصل السقوط خلال المعارك الضارية.

آخر هذه القيادات التي سقطت "إبراهيم شكلاوون الودان" مدير التجهيزات بالأمن الرئاسي والقيادي في ميليشيات الحلبوص المصراتية،الذي قُتل،يوم الأحدالفارط 23 جوان 2019، خلال إحدى معارك طريق المطار، جنوب العاصمة طرابلس، حسب ما أكد موقع "ارم نيوز" الاخباري نقلا عن مصدر عسكري ليبي.

وأوضح المصدر أن "الودان قُتل بكمين محكم نفذته وحدات عسكرية بالقوات المسلحة الليبية بمحور مطار طرابلس الدولي، سقط خلاله عدد من القتلى التابعين لميليشيات حكومة الوفاق".

ويعتبر الودان أحد أبرز قيادات ميليشيات مصراتة التابعة لحكومة الوفاق الليبية،واعتاد الودان على نشر فيديوهات عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، كان آخرها فيديو نُشر، أمس السبت، يظهر جانبًا من الاشتباكات بالقرب من جدار مطار طرابلس، توعد فيه الجيش الليبي.

ومنذ بداية العمليات العسكرية التي يقودها الجيش الليبي لتحرير العاصمة طرابلس في الرابع من افريل الماضي، انتفضت قيادات إرهابية وشخصيات مطلوبة محليا ودوليا في العديد من الجرائم، وحشدت قواتها العسكرية، معلنة عودتها إلى ساحات القتال، لمساندة قوات حكومة الوفاق، والوقوف ضد تقدّم قوات الجيش الليبي إلى وسط العاصمة طرابلس،لكن سرعان ما بدأت في التساقط الواحد تلو الآخر.

وهذه أبرز القيادات التي سقطت على يد الجيش الليبي في طرابلس:

أحمد سالم المعدني: يعتبر من أبرز الإرهابيين الذين قاتلوا ضد الجيش في بنغازي، قبل أن ينضموا للقتال إلي جانب قوات حكومة الوفاق في طرابلس.كان ضمن كتيبة ليبيا الحرة التي يتزعمها القائد الميداني لشورى ثوار بنغازي وسام بن حميد، وهو شقيق منذر المعداني الذي قتل عام 2016، في معارك ضد قوات الجيش بمحور سوق الحوت بمدينة بنغازي.

قتل الأربعاء 10 افريل 2019،في المواجهات بين الجيش الليبي والمليشيات في العاصمة طرابلس.

ونعت حسابات شخصية على مواقع التواصل الإجتماعي وصفت بأنها قريبة الصلة مما يسمى مجلس شورى بنغازي المتحالف مع تنظيم داعش الإرهابي، أحمد سالم المعداني، إثر مقتله في معارك ضد القوات المسلحة.

خالد باكير: هو أحد قيادات شورى بنغازي الإرهابي،عرف عنه موالاته لتنظيم أنصار الشريعة الإرهابي الذي نشأ بعد فبراير وتم ودحره في بنغازي، إضافة إلى أنه شقيق أحد قادة شورى بنغازي محمد باكير الشهير بالنحلة والذي قتل في مدينة مصراتة بعد أن تم القبض عليه من قبل مكافحة الجريمة بالمدنية.

قتل خالد باكير، مساء الخميس 25 افريل 2019، إثر قصف على إحدى التمركزات في العاصمة.ونعت حسابات مقربة من مجلس شورى ثوار بنغازي،باكيرالمكنى "أبي محمد" الذي كان يقاتل ضمن قوات حكومة الوفاق في إشتباكات وادي الربيع بالعاصمة طرابلس،ضد قوات الجيش الوطني الليبي.

محمود بعيو: من مواليد 1984 في مدينة مصراتة، كان قبل العام 2011 يعمل مساعد سائق شاحنة.اتخذ لنفسه لقب "شريخان" كدلالة على شراسته ووزنه داخل ميليشيات العاصمة الليبية،حيث يعتبر من أكثر القيادات وحشية.تتجه أصابع الاتهام نحوه بارتكاب مجزرة غرغور عام 2013، عندما قُتل قرابة 50 مدنيًا وجُرح المئات بينهم أطفال ونساء وشيوخ، بعد أن فتحت الميليشيات النار على متظاهرين تجرأوا وطالبوا بإخلاء طرابلس من الكتائب والميليشيا، وخاصة تلك القادمة من مصراتة التي ينتمي لها شريخان.

كما أنه متهم بارتكاب انتهاكات وجرائم وجنايات، أسوة بباقي ميليشيات طرابلس التي أثقلت كاهل الطرابلسيين بالأتاوات والجبايات والتلاعب بالمال العام، إضافة إلى اتهام شريخان بتدبير هجمات على مقار وبعثات دبلوماسية ومنها الاعتداء على السفارة الإماراتية في صيف عام 2013.

قتل في 29 أفريل 2019،على يد الجيش الوطني الليبي خلال هجوم نفذته كتيبة طارق بن زياد واللواء 106 واللواء التاسع على الميليشيات بمحور صلاح الدين.ونشر نشطاء وصفحات مؤيدة للجيش الليبي صورًا ومقاطع فيديو لشريخان بعد مقتله في مواجهات ضد الجيش الليبي، بعد تقدمات للجيش الليبي في كل جبهات القتال..

وشكل مصرع شريخان صدمة كبيرة في صفوف المليشيات ومثل رسالة قوية لبقية القادة الذين كانوا يعيشون حالة مكابرة عسكرية ويهددون ويتوعدون،فإذا بهم يسقطون أمام ضربات الجيش الليبي.وسارع قادة في ميليشيات مصراتة وأقرباء شريخان إلى اتهام كتيبة النواصي الحليفة بالخيانة في مشهد عكس هشاشة التحالفات بين هذه الجماعات التي تسعى فقط لتهب ثروات البلاد.

صفوان عبد الحميد جابر: يعدّ أحد أهم وأخطر عناصر تنظيم داعش المدربّة على القتال وواحد من أبرز المطلوبين لدى النائب العام، بتهمة انضمامه للتنظيم وارتكاب جرائم قتل، وذلك منذ فراره عام 2016، بعد مشاركته في ذبح 11 شرطياً وقتل 6 آخرين داخل مديرية أمن صبراتة.

أعلنت غرفة عمليات صبراتة التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي،الثلاثاء 14 ماي 2019، مقتل الإرهابي صفوان عبد الحميد جابر،خلال قصف جوّي استهدف مقر كتيبة الفاروق، بمدينة الزاوية غرب العاصمة طرابلس.

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وجاءت تصفية هذا الإرهابي الخطير، لتكشف عن وجود علاقة مباشرة بين تنظيم داعش والميليشيات المسلحة، وتعاون واضح بينهما.

رامي عبد الرزاق الذهبي البكاري: إرهابي تونسي-ليبي،يعرف بإسم "رامي شويّة"،وهو من بين القيادات التي دبرت الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدينة بن قردان (جنوب شرقي تونس) في شهر مارس من سنة 2016، وهو من بين القيادات الإرهابية التي تحتفظ بمعلومات هامة عن عدد من العمليات الإرهابية التي شهدتها تونس.

قتل الإرهابي "رامي شويّة"، الخميس 23 ماي 2019، في الاشتباكات الجارية بجنوب غرب العاصمة طرابلس وذلك خلال قتاله بصفوف قوات حكومة الوفاق التي حاولت بعض صفحات وسائل التواصل الاجتماعي والفضائيات الموالية لها تسويق فكرة أن رامي قد قُتل على كوبري الزهراء أثناء عمله كطبيب ميداني إثر استهداف الجيش لسيارة إسعاف كان على متنها .

محمد محمد محمود بن دردف: أحد أخطر القيادات المتهمة بالإرهاب،والمعروف بـ"البابور"،وهو قيادي ضمن صفوف مليشيا الصمود للإرهابي المطلوب دوليا صلاح بادي.والمدعو "البابور"، هو أحد أبرز منتسبي تنظيم أنصار الشريعة، وهو مطلوب دوليًا بسبب تورطه في الهجوم الإرهابي الذي استهدف القنصلية الأمريكية في مدينة بنغازي الليبية العام 2012.

قتل خلال مشاركته في صفوف قوات حكومة الوفاق بمعسكر النقلية يوم السبت 25 ماي 2019 في طرابلس.

ويثبت مقتل البابور في صفوف مليشيات طرابلس صحة ما أعلنه الجيش الليبي من أن عناصر متطرفة وإرهابية تنتمي لتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين ضمن صفوف مليشيات حكومة الوفاق.

محمد إبراهيم اللافي: من مواليد 1991 ومن سكان منطقه شعبيات السكة-العجيلات،وهو من العناصر المصنفة خطيرة.وتناقلت صفحات تواصل "فيس بوك" لعسكريين ليبيين مقتله خلال المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية في محور الكسارات-طرابلس في 26 ماي 2019.

محمد نوري زكري المحجوبي: وهو تابع لمليشيا "كتيبة الموت المقاتلة"،من مواليد 1995 من مدينة صرمان، وقتل خلال مواجهات مع الجيش الوطني الليبي في محور المطار جنوبي طرابلس في 26 ماي 2019.

عبد السلام بورزيزة: أعلن الجيش الليبي مقتله، الخميس 30 ماي 2019، خلال مشاركته في صفوف قوات حكومة الوفاق بمحور طريق المطار جنوب العاصمة طرابلس، في إثبات جديد على تحالف حكومة الوفاق مع إرهابيين ومتطرفين مطلوبين محليا ودوليا، وإشراكهم لإسناد قوّاتها في مواجهة تقدّم قوات الجيش إلى وسط العاصمة طرابلس.

ويعتبر عبدالسلام بورزيزه المليان الملقب بـ "أبو خشم" من أبرز عناصر" كتيبة راف الله السحاتي" المتطرّفة، التي قاتلت قوات الجيش الليبي في معارك المعسكرات ومعارك بنينا بين سنتي 2014 ونهاية 2015، قبل أن يبايع تنظيم داعش أواخر عام 2015، ويشارك معهم في قتال الوحدات العسكرية في محاور الليثي والقوارشة والهواري ببنغازي، أين ارتكب عدّة عمليات اغتيال.

عبدالواحد هدية: أحد قيادات المليشيات المسلحة وقريب الإرهابي أبوعبيدة الزاوي الذي يعتبر من أبرز أمراء الحرب المعروفين في الزاوية والمنطقة الغربية.أكد المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة بالجيش الليبي،السبت 01 جوان 2019، مقتل عبدالواحد هدية مع عدد من عناصر مليشيات مدينة الزاوية -غربا- في الاشتباكات مع القوات المسلحة بطرابلس..

صلاح الدين الرقيعي: أحد أبرز القيادات في ميليشيا كتيبة فرسان جنزور التي تقاتل ضد الجيش الوطني في طرابلس ضمن صفوف مجموعات الوفاق المسلحة.تم تكليفه بمهام وكيل وزارة الاسكان والمرافق في عهد حكومة الانقاذ التي ترأسها القيادي في تنظيم المقاتلة عمر الحاسي في العام 2015.وشغل منصب وكيل وزارة الإسكان والمرافق في حكومة الوفاق.

أعلنت حكومة الوفاق الليبية، مقتل صلاح الدين الرقيعي، أثناء مشاركته في القتال ضد قوات الجيش، الاثنين 03 جوان 2019.

وحسب الصفحة الرسمية لوزارة الإسكان والمرافق فإن الرقيعي قتل بعد إصابة عربته المصفحة بواسطة صاروخ وجهته إحدى العربات التابعة للجيش الليبي إثر اشتباكات بطريق المطار.ومن جهتها نعت مليشيا فرسان جنزور الرقيعي.

عبدالسلام أبوستة: رئيس ما يسمى بـ"المجلس العسكري للزنتان"،ويعتبر الذراع اليمنى للإرهابي أسامة الجويلي آمر عمليات المنطقة الغربية التابعة للمليشيات، وآمر المجلس العسكري الذي يضم إرهابيي الزنتان ومليشيات جهوية وإثنية.

قتل صباح الخميس 13 جوان 2019 أثناء الاشتباكات بمدينة طرابلس.واعترفت مليشيات مصراتة والزنتان الإرهابية بخبر مقتل أبوستة في المعارك ضد الجيش الوطني الليبي في محاولة التقدم باتجاه مطار طرابلس الدولي جنوبي العاصمة.

*المصدر| موقع بوابة افريقيا الإخبارية