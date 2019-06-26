الحكومة البريطانية تحظر رسميا منع السلاح الى السعودية .. الاسباب

أعلنت الحكومة البريطانية، يوم الثلاثاء، حظر بيع أسلحة جديدة للسعودية ودول التحالف الذي تقوده، بعد أسبوع من قرار محكمة الاستئناف حول عدم مشروعية صفقات بيع السلاح للسعودية.
وقالت الحكومة في بيان إنها "تعارض قرار محكمة الاستئناف وستقدم طعناً ضده، إلا أنها لن تسمح خلال هذه الفترة ببيع أسلحة جديدة للسعودية ودول التحالف".
وأضافت أن "الحظر لا يشمل صفقات السلاح الحالية، إلا أن الحكومة ستعيد النظر في تراخيص تلك الصفقات في إطار قرار محكمة الاستئناف الأخير".
والأسبوع الماضي، قضت محكمة الاستئناف في لندن بعدم مشروعية صفقات السلاح التي باعت الحكومة البريطانية بموجبها أسلحة للسعودية، وتم استخدامها في الحرب باليمن.
وعزت المحكمة قرارها إلى عدم اتباع الإجراءات المطلوبة في صفقات السلاح التي يمكن استخدامها في اليمن.
وتضم دول التحالف الذي تقوده السعودية كلاً من الإمارات والكويت والبحرين ومصر.
وفي ماي 2018، سمحت محكمة الاستئناف في لندن لمنظمة "الحملة ضد تجارة الأسلحة" بتقديم طلب استئناف ضد قرار سابق للمحكمة العليا بشأن قانونية بيع الأسلحة البريطانية للسعودية".
وقضت المحكمة العليا، في جويلية الماضي، بأن بيع أسلحة بريطانية للسعودية تستخدمها في حربها في اليمن لا ينتهك قوانين حقوق الإنسان.
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