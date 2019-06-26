الرئيس العراقي: حريصون على تطوير العلاقات مع بريطانيا في كل المجالات

أكد الرئيس العراقي برهم صالح حرص بلاده على تطوير علاقاتها مع بريطانيا في المجالات كافة، لاسيما الاقتصادية والتجارية وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
وقال برهم في بيان للرئاسة العراقية أوردته الوكالة الوطنية للأنباء، اليوم الأربعاء، خلال زيارته والوفد المرافق له لبريطانيا، "إن من أولوياتنا في هذه المرحلة إعادة إعمار العراق وتحسين
وأشار إلى أن تنظيم داعش الإرهابي قد هزم عسكرياً، لكنه مازال يمثل تهديداً حقيقياً،
ومن جهته، رحب الوزراء والمسؤولون من الجانب البريطاني بزيارة الرئيس العراقي، مضيفين أنها ستسهم في تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير أسس التعاون المشترك بين البلدين، وأكدوا موقف بريطانيا الثابت في دعم العراق ومساندته على جميع المستويات.
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