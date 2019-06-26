الرئيس الأمريكي: أي حرب مع إيران لن تدوم طويلاً

ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن أي حرب بين الولايات المتحدة وإيران ستكون سريعة، لكنه أكد

مجددًا رغبته في تجنب المواجهة العسكرية.

وقال ترمب لشبكة فوكس للأخبار الاقتصادية رداً

على سؤال عما إذا كانت الحرب وشيكة "أتمنى ألا نخوض حرباً، لكننا في وضع قوي جدًّا إذا حدث شيء... إذا حدث شيء فلن يدوم طويلا".