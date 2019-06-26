مركز أمريكى يدعو لإدراج الإخوان كتنظيم إرهابى يستغل الشريعة الإسلامية

دعا مركز أبحاث أمريكى إلى ضرورة قيام الولايات المتحدة بتصنيف الإخوان جماعة إرهابية، لافتا إلى أن التنظيم الذى يملك أفرع فى مناطق متفرقة بالعالم يستغل الإرهاب كأحد أدواته من أجل تحقيق هدف تطبيق الشريعة فى ظل خلافة إسلامية، كما أنه يستغل التحول الديمقراطى أيضًا كأداة لتحقيق أهدافه.
وقال معهد جيتستون "مجلس السياسة الدولية" الأمريكى فى تقرير كتبه يوزاى بولت، الكاتب التركى، إن مشروع مكافحة التطرف التابع للمركز قد سجل 44فردًا وجماعة على صلة بالإخوان بينهما جماعات إرهابية ومقاتلين أجانب ودعائيين متطرفين وقادة سياسيين. وأكد أن قيام إدارة الرئيس دونالد ترامب بتصنيف الإخوان كتنظيم إرهابى سيكون ضربة فعالة للجماعات المتطرفة حول العالم ويساعد فى تقليل العنف وإرساء مزيد من الاستقرار فى العالمين المسلم وغير المسلم.
وأوضح التقرير أن الرئيس ترامب يعمل من أجل تصنيف الإخوان كتنظيم إرهابى أجنبي،
إلا أن الكاتب يؤكد أن الإخوان تستخدم "التحول الديمقراطى" كأداة لتحقيق أهدافها المتمثلة فى تطبيق الشريعة وإقامة دولة خلافة عالمية.
وأكد التقرير أن الإخوان ألحقوا ضررًا هائلًا بحقوق الإنسان والحريات والسلام حول العالم، لاسيما فى الدول ذات الأغلبية المسلمة، و تصنيفهم كجماعة إرهابية سيكون ضربة للجماعات المتطرفة حول العالم.
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