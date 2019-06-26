موسكو تدعو لخفض التصعيد في منطقة الخليج

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أن موسكو ستحاول جاهدة إقناع كل من الولايات المتحدة الأمريكية وإيران ببدء الحوار لحل الصراع بين البلدين والذي من خلاله قد يؤثر على الوضع في منطقة الخليج.
وأوضح لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإماراتي، عبد الله بن زايد آل نهيان، في مبنى وزارة الخارجية في موسكو: "تحدثنا بالطبع
وتابع لافروف، قائلا: "سنقنع كلا من زملائنا الإيرانيين وزملائنا الأمريكيين
كما شدد لافروف على أن الحوار حول إيجاد حل للوضع في الخليج يجب أن يكون قائما على الاحترام المتبادل وليس تحت نير العقوبات الأمريكية.
وأشار لافروف إلى أن شروط الولايات المتحدة الأمريكية لعودة الحوار مع إيران هي تعبر عن الفشل قبل بدئها، خصوصا مع العقوبات الأمريكية المفروضة على القطاعات الإيرانية المختلفة.
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