إسرائيل تستدعي سفير تشيلي على خلفية زيارته الأقصى

كشفت "القناة 12" العبرية صباح اليوم الأربعاء، أن الخارجية الإسرائيلية استدعت

سفير تشيلي في تل أبيب وعددا من موظفي السفارة لجلسة احتجاج، بقرار من وزير الخارجية يسرائيل كاتس.

وكشفت "القناة 12" العبرية، اليوم الأربعاء، أن الخارجية الإسرائيلية استدعت

سفير تشيلي في تل أبيب وعددا من موظفي السفارة لجلسة احتجاج، بقرار من وزير الخارجية يسرائيل كاتس القناة إن سبب الاستدعاء وجلسة الاحتجاج في الخارجيةالإسرائيلية يكمن في مرافقة السفير للرئيس التشيلي خلال جولته بالأقصى مع مسؤولين كبار من السلطة الفلسطينية، خلافا لما تم الاتفاق عليه قبل بدء الزيارة.

وبررت الخارجية الإسرائيلية احتجاجها بالقول: "ينظر وزير الخارجية كاتس ببالغ الخطورة إلى أي محاولة لانتهاك السيادة الإسرائيلية على القدس، وبالتأكيد لتلك التحركات التي تنتهك أيضا إجراءات وملخصات وتفاهمات واضحة".