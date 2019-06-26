كشفت "القناة 12" العبرية صباح اليوم الأربعاء، أن الخارجية الإسرائيلية استدعتسفير تشيلي في تل أبيب وعددا من موظفي السفارة لجلسة احتجاج، بقرار من وزير الخارجية يسرائيل كاتس.
وكشفت "القناة 12" العبرية، اليوم الأربعاء، أن الخارجية الإسرائيلية استدعتسفير تشيلي في تل أبيب وعددا من موظفي السفارة لجلسة احتجاج، بقرار من وزير الخارجية يسرائيل كاتس القناة إن سبب الاستدعاء وجلسة الاحتجاج في الخارجية
وبررت الخارجية الإسرائيلية احتجاجها بالقول: "ينظر وزير الخارجية كاتس ببالغ الخطورة إلى أي محاولة لانتهاك السيادة الإسرائيلية على القدس، وبالتأكيد لتلك التحركات التي تنتهك أيضا إجراءات وملخصات وتفاهمات واضحة".
كانت هذه تفاصيل خبر إسرائيل تستدعي سفير تشيلي على خلفية زيارته الأقصى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.