الحريري يعلن رفض لبنان "صفقة القرن" بحكم الدستور

أكد رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، اليوم الأربعاء، أن الحكومة ومجلس النواب في لبناني يمانعان الخطة الأمريكية للسلام، لافتا إلى أن الدستور اللبناني يمنع التوطين.
وقال الحريري ردًّا على أسئلة النواب حول "صفقة القرن" خلال جلسة في البرلمان، إن "تنامي الدين مسئولية مشتركة بينالمجلس والحكومة، ولا علاقة لذلك بالتوطين".
وكان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، قد أكد أن "لبنان واللبنانيين لن يكونوا شهود زور أو شركاء في بيع فلسطين بـ30 من الفضة"، وقال إن "التلويح ببضع
وانطلقت أمس الثلاثاء المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإحياء عملية السلام بـ"ورشة البحرين"، التي تهدف إلى جمع استثمارات تتجاوز قيمتها 50 مليار دولار لصالح الفلسطينيين.
من الجدير ذكره، أن لبنان كان تلقى دعوة للمشاركة في "ورشة البحرين" لكنه رفض، مبررا قراره بعدم مشاركة الفلسطينيين فيها.
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