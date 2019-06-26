الكرملين: بوتن ومحمد بن سلمان يبحثان قضايا الطاقة في قمة العشرين

قال مساعد بالكرملين، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن والأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، سيناقشان قضايا الطاقة، خلال اجتماعهما على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا باليابان في الشهر الجاري.

ويأتي اجتماعهما قبل أيام من انعقاد اجتماع "منظمة البلدان المصدرة للبترول" (أوبك)، وبعض منتجي النفط المستقلين من بينهم روسيا في فيينا، لمناقشة مستقبل اتفاق خفض إنتاج النفط العالمي الذي ينتهي سريانه في نهاية يونيو.

وقال يوري أوشاكوف المساعد بالكرملين، إن بوتن وولي عهد السعودية سيناقشان زيارة الرئيس الروسي للسعودية في أكتوبر.

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