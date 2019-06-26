مقتل 20 مدنياً في هجوم لمسلحين شمالي نيجيريا

قال شاهد ومصدر أمني، اليوم الأربعاء، إن مسلحين قتلوا 20 مدنياً على الأقل في قرية بشمال شرق نيجيريا.
وقال باكورا كاتشالا وهو عضو في جماعة المتطوعين المدنيين الموالين للحكومة، إن المسلحين هاجموا قرية نجامنجام في ولاية بورنو قرب الحدود مع النيجر، أمس الثلاثاء.
وأكد مصدر أمني، طلب عدم نشر اسمه إذ أنه غير مصرح له بالحديث للإعلام، الهجوم وعدد القتلى.
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