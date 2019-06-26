ترامب: أي حرب مع إيران لن تدوم طويلاً

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن أي حرب بين الولايات المتحدة وإيران ستكون سريعة، لكنه أكد مجدداً رغبته في تجنب المواجهة العسكرية.

وقال ترامب لشبكة "فوكس" للأخبار، إن القيادة الإيرانية تفتقر للذكاء، مضيفاً "أتمنى ألا نخوض حرباً، لكننا في وضع قوي جداً إذا حدث شيء... إذا حدث شيء فلن يدوم طويلاً".

واستبعد ترامب إرسال قوات برية في خال خوض حرب مع إيران.

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وتزايدت التوترات بين أميركا وإيران في الآونة الأخيرة، خصوصاً بعدما اتهمت واشنطن طهران بمسؤوليتها في تفجير ناقلات نفط في خليج عُمان، إضافة إلى إسقاطها طائرة مسيّرة تشدد واشنطن على أنها كانت في المجال الجوي الدولي.

وتريد واشنطن من إيران وقف دعمها للإرهاب وتمويله، إضافة إلى وقف سعيها لامتلاك سلاح نووي. وفرضت في الأيام الأخيرة، عقوبات "قاسية" على القادة الإيرانيين وفي مقدمهم رأس النظام المرشد الأعلى علي خامنئي ووزير الخارجية محمد جواد ظريف.

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