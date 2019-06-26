مقتل جندي تركي وإصابة آخرين بهجوم في سوريا

قُتل جندي تركي وأصيب خمسة آخرين بجروح، اليوم الأربعاء، في هجوم شنّته "وحدات حماية الشعب الكردية"، على موقع عسكري تركي في شمال غرب سوريا.

ولفتت وزارة الدفاع التركية في بيان إلى أن أحد جنودها قتل وأصيب خمسة بجروح أثناء مواجهة مع "وحدات حماية الشعب" الكردية.

من جهته، قال "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، إن الهجوم وقع في شمال محافظة حلب، مشيراً إلى أن المقاتلين الأكراد أطلقوا قذائف على الموقع التركي.

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و"وحدات حماية الشعب الكردية" هي فصائل كردية تدعمها الولايات المتحدة والدول الغربية، لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي في شمال سوريا. إلا أن أنقرة تعتبرها تنظيماً "إرهابياً" بسبب ارتباطها الوثيق بـ "حزب العمال الكردستاني"، الذي يقود تمرداً على الأراضي التركية منذ عام 1984.