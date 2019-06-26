ترحيب فلسطيني بقرار عُمان فتح سفارة في رام الله

رحبت مسؤولة فلسطينية رفيعة المستوى، اليوم الأربعاء، بقرار سلطنة عُمان افتتاح سفارة لها في رام الله.

وقالت عضو اللجنة التنفيذية لـ "منظمة التحرير الفلسطينية" حنان عشراوي في مؤتمر صحفي في مقر المنظمة في مدينة رام الله: "نرحب بالدول التي تعترف بدولة فلسطين وتفتح سفارات لها فيها".

وأضافت عشراوي قائلة: "نتوقع أن تعمل هذه السفارة للفلسطينيين في عدة مجالات، وأن تكون العلاقة مباشرة بيننا".

وأعلنت سلطنة عُمان الأربعاء عزمها افتتاح سفارة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية العُمانية.

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وقالت الخارجية العُمانية في تغريدة على موقع "تويتر": "استمراراً لنهج السلطنة الداعم للشعب الفلسطيني الشقيق، قررت السلطنة فتح بعثة دبلوماسية جديدة لها لدى دولة فلسطين على مستوى سفارة".

وقالت عشراوي "إن المبادرة العربية للسلام أعلنت وبشكل واضح جداً أن لا اعتراف ولا تطبيع مع إسرائيل حتى تنسحب من الأراضي الفلسطينية المحتلة".

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