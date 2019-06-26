الأزهر يدين الهجوم الإرهابي بالعريش

أدان الأزهر الشريف بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف منطقة تمركزات قوات الشرطة جنوب غرب العريش بشمال سيناء.

وأشاد الأزهر، في بيان أصدره اليوم، بجهود رجال الشرطة المصرية في التصدي لأعداء الوطن، ومطاردتهم والحفاظ على أمن واستقرار مصر.

اقرأ أيضاً... مصر: مقتل 5 إرهابيين بعد إحباط هجوم بالعريش

وقتل 5 إرهابيين أثناء تصدي قوات الأمن المصرية لهجمات متزامنة على كمائن في وسط مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، ما أسفر عن استشهاد 9 من عناصر الشرطة.