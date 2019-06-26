8 قتلى وعشرات الجرحى في قصف جوي على إدلب

أعلنت المعارضة السورية مقتل ثمانية أشخاص بينهم متطوع في الدفاع المدني، اليوم الأربعاء، جراء قصف الطائرات الحربية السورية محافظة إدلب.

وقال مصدر في الدفاع المدني التابع للمعارضة السورية، رفض ذكر اسمه، إن "طائرات حربية شنت اليوم أكثر من 25 غارة استهدفت مدينة معرة النعمان وبلدات الحامدية والركايا وكفرسجنة وقرى حزارين وربع الجوز وبسيدا وسكيك بريف إدلب الجنوبي.



وأشار المصدر إلى سقوط أكثر من ثمانية قتلى بينهم متطوع في الدفاع المدني وإصابة أكثر من 30 شخصاً أغلبهم من النساء والأطفال، ودمار كبير حدث في المناطق التي تعرضت للقصف.

ونقلت مصادر إعلامية تابعة للحكومة السورية إن "طفلة قتلت في سقوط قذائف على بلدة كرناز بريف حماة مصدرها المجموعات المسلحة، إضافة إلى سقوط قذائف صاروخية على قريتي الشيخ حديد وبريديح بريف حماة الشمالي".

وفي ريف حلب الشمالي، قتل جندي تركي وأصيب ثلاثة آخرون في استهداف قاعدة "كيمار" العسكرية التركية بريف حلب الشمالي بعدد من الصواريخ.

وقال قيادي في الجيش السوري الحر ، رفض ذكر اسمه: "قتل جندي تركي وأصيب ثلاثة آخرون في إطلاق عناصر من الوحدات الكردية قذائف صاروخية على قاعدة كيمار في ناحية شران بريف عفرين بريف حلب الشمالي".

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