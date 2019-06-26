شكرا لقرائتكم قائد الجيش الجزائري مجددا: لا طموحات سياسية لنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الجزائري قائد أركان الجيش الوطني الشعبي، إن الجيش سيواصل مرافقة الشعب بكل ما تحمله كلمة مرافقة من معنى.

وأضاف نائب وزير الدفاع في كلمة توجيهية ألقاها خلال زيارة تقوده للأكاديمية العسكرية بشرشال "الرئيس الراحل هواري بومدين" (غربي العاصمة) أنه لا طموحات سياسية لقيادة الجيش، قائلا "طموحنا الوحيد هو خدمة البلاد والمرافقة الصادقة لهذا الشعب الطيب والأصيل".

ويقوم الفريق أحمد قايد صالح اليوم الأربعاء بزيارة ميدانية إلى الأكاديمیة العسكرية بشرشال (بولاية تيبازة) غربي العاصمة تدوم يومين.

وبحسب بیان لوزارة الدفاع فإن الفريق قايد صالح "سیعقد في الیوم الأول من الزيارة لقاء توجیھیا مع إطارات وطلبة الأكاديمیة، لیترأس في الیوم الموالي مراسم حفل تخرج الدفعات بھذه المؤسسة التكوينیة المرموقة".