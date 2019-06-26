عبود: لاعفاء كل مصنع يوظف لبنانيا جديدا من اشتراكات الضمان لمدة 3 سنوات

لفت الوزير السابق فادي عبود إلى "أنني لم أتعود ان اطرح مشاكل دون حلول لذا الحل لمصيبة الصناعة هي تعرفة كهرباء 80ل.ل.24/24، إلغاء ضريبة الدخل لفترة 3 سنوات للصناعات التي لا تتمتع بحماية، إلغاء كل الرسوم على اشكالها وأنواعها دون استثناء لفترة 3سنوات، دعم الرأسمال التشغيلي واعفاء من الضمان 3 سنوات لكل موظف لبناني جديد".
وفي تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أشار عبود إلى أنه "قد يكون لبنان البلد الوحيد في العالم يسعى الى خلق فرص عمل منتج للبناني من خلال رفع الكلفة على الصناعي"، متوجهاً إلى وزير العمل كميل أبو سليمان بالقول: "العمل أنت وانا تفرجنا في بريطانيا وغيرها كيف تحارب البطالة، فلنحاول اعفاء كل مصنع لبناني يوظف لبنانياً جديداً من اشتراكات الضمان لمدة 3 سنوات اضافة الى الاجراءات المعلنة".
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