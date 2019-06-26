عبود: لاعفاء كل مصنع يوظف لبنانيا جديدا من اشتراكات الضمان لمدة 3 سنوات

لفت الوزير السابق ​فادي عبود​ إلى "أنني لم أتعود ان اطرح مشاكل دون حلول لذا الحل لمصيبة ​الصناعة​ هي تعرفة كهرباء 80ل.ل.24/24، إلغاء ضريبة الدخل لفترة 3 سنوات للصناعات التي لا تتمتع بحماية، إلغاء كل الرسوم على اشكالها وأنواعها دون استثناء لفترة 3سنوات، دعم الرأسمال التشغيلي واعفاء من ​الضمان​ 3 سنوات لكل موظف ​لبنان​ي جديد".

وفي تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أشار عبود إلى أنه "قد يكون لبنان البلد الوحيد في ​العالم​ يسعى الى خلق فرص عمل منتج للبناني من خلال رفع الكلفة على الصناعي"، متوجهاً إلى وزير العمل ​كميل أبو سليمان​ بالقول: "العمل أنت وانا تفرجنا في ​بريطانيا​ وغيرها كيف تحارب ​البطالة​، فلنحاول اعفاء كل مصنع لبناني يوظف لبنانياً جديداً من اشتراكات الضمان لمدة 3 سنوات اضافة الى الاجراءات المعلنة".