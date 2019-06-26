بطيش عرض مع وفد تجمع رجال الاعمال اللبنانيين الأوضاع العامة

عرض وزير ​الاقتصاد​ والتجارة ​منصور بطيش​ مع وفد تجمع رجال الاعمال اللبنانيين الاوضاع العامة التي تمر بها البلاد. وبحث بطيش مع الوفد في مساعدة ​القطاع الخاص​ وبلورة الافكار التي تساهم في تطوير وتنشيط القطاعات الانتاجية.

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