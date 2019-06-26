التقى وزير الزراعة حسن اللقيس على هامش الدورة 41 لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في روما، المدير العام للفاو غرازيانو دي سيلفا وعرض برامج التعاون المشترك بين لبنان والمنظمة.
وقد حدد اللقيس "الأولويات للمرحلة المقبلة، والتي تمحورت حول تحسين القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية والغذائية للتصدير إلى الاسواق الأوروبية وفتح أسواق جديدة، والحد من الاستخدام العشوائي للمبيدات والأسمدة، والعمل على تطوير نظم سلامة الغذاء وتحسين قدرات المختبرات التابعة للوزارة".
وتم البحث في رفع كفاءة الري من خلال اعتماد تقنيات الري الحديثة ووضع نظام لإدارة الموارد المائية بالتعاون مع الإدارات المعنية.
من جهته، أبدى دي سيلفا تجاوبا مع الأولويات التي طرحها وزير الزراعة، وأعطى تعليماته للوحدات الفنية في المنظمة للمباشرة بوضع هذه الاقتراحات موضع التنفيذ.
كما التقى اللقيس مع المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي ديفيد بيزلي، وكان عرض للدور الهام للبرنامج في اطار الاستجابة لأزمة النزوح السوري في قطاع الأمن الغذائي.
وأبدى اللقيس "رغبة في زيادة أعداد اللبنانيين المستفيدين من برنامج تقديمات المعونات الغذائية، والمساعدة على شراء المنتجات اللبنانية من الحليب ومشتقاته والفاكهة والخضار، وشمول الدعم للطلاب اللبنانيين في المدارس الرسمية، وكذلك شمول صغار المزارعين بتقديمات البرنامج".
من جهته،اكد بيزلي استعداده لدراسة هذه المقترحات، ووضعها موضع التنفيذ، وايلاء القطاع الزراعي في لبنان الاهتمام اللازم.
كانت هذه تفاصيل خبر اللقيس عرض مع المدير العام للفاو في روما التعاون مع الجمعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.