اللقيس عرض مع المدير العام للفاو في روما التعاون مع الجمعية

التقى وزير ​الزراعة​ ​حسن اللقيس​ على هامش ​الدورة​ 41 ل​منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة​ في روما، المدير العام للفاو غرازيانو دي سيلفا وعرض برامج التعاون المشترك بين ​لبنان​ والمنظمة.

وقد حدد اللقيس "الأولويات للمرحلة المقبلة، والتي تمحورت حول تحسين القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية والغذائية للتصدير إلى الاسواق الأوروبية وفتح أسواق جديدة، والحد من الاستخدام العشوائي للمبيدات والأسمدة، والعمل على تطوير نظم ​سلامة الغذاء​ وتحسين قدرات المختبرات التابعة للوزارة".

وتم البحث في رفع كفاءة الري من خلال اعتماد تقنيات الري الحديثة ووضع نظام لإدارة الموارد المائية بالتعاون مع الإدارات المعنية.

من جهته، أبدى دي سيلفا تجاوبا مع الأولويات التي طرحها وزير الزراعة، وأعطى تعليماته للوحدات الفنية في المنظمة للمباشرة بوضع هذه الاقتراحات موضع التنفيذ.

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كما التقى اللقيس مع المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي ديفيد بيزلي، وكان عرض للدور الهام للبرنامج في اطار الاستجابة لأزمة ​النزوح السوري​ في قطاع ​الأمن​ الغذائي.

وأبدى اللقيس "رغبة في زيادة أعداد اللبنانيين المستفيدين من برنامج تقديمات المعونات الغذائية، والمساعدة على شراء المنتجات اللبنانية من ​الحليب​ ومشتقاته و​الفاكهة​ والخضار، وشمول الدعم للطلاب اللبنانيين في ​المدارس الرسمية​، وكذلك شمول صغار ​المزارعين​ بتقديمات البرنامج".

من جهته،اكد بيزلي استعداده لدراسة هذه المقترحات، ووضعها موضع التنفيذ، وايلاء ​القطاع الزراعي​ في لبنان الاهتمام اللازم.