مخزومي: أخشى أن يضيع كل ما حكي عن تصحيح بالموازنة عند التصويت بالهيئة العامة

ركّز النائب ​فؤاد مخزومي​، على أنّ "لا شكّ أنّ ​لبنان​ مرّ في مرحلة صعبة، وما نراه بين ​اللجان النيابية​ والوزارة أنّ هناك اختلافًا في الرؤية، وأخشى مع كلّ العمل الّذي يقوم الزملاء النواب في اللجان، الوصول إلى مرحلة الهيئة العامة للتصويت على ​الموازنة​".

ولفت بتصريح في ​مجلس النواب​، إلى أنّه "واضح أنّ ​الحكومة​ مصرّة على الرقم 7,59، والخوف ألّا يجري التطلّع نحو خطوات إصلاحيّة فعليّة، بل إلى الرقم"، موضحًا أنّ "اليوم، أقرّ تمديد الصرف على القاعدة الإثنتي عشرية إلى أواخر شهر تموز، والسؤال: ماذا بقي بعد من السنة؟".

وأبدى مخزومي خشيته من "الوصول إلى التصويت في الهيئة العامة، ويضيع كلّ ما حُكي عن تصحيح في الموازنة، ونعود إلى نقطة الصفر، لأنّه كما نسمع انّ الكتل الكبيرة متّفقة على تمريرها كما هي".