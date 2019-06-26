مطر: لبنان وطن المحبة والسلام والثقافة والتفتيش عن الحق والكرامة والحريّة

أكّد رئيس أساقفة ​بيروت​ المطران بولس مطر، خلال رعايته احتفالًا بعيد مار يوحنا المعمدان نظمته ​مدرسة الحكمة​ مار يوحنا في برازيليا في ​بعبدا​،"أننا نؤمن بأن كلّ معارف الأرض، كلّ المعلومات التي نختزنها في قلوبنا، هي وسيلة من الوسائل التي توصلنا الى الحقيقة الكبرى السامية، التي تستمد منها كلّ الحقائق وحقيقة هي الله ومحبته لنا"، مشيرًا إلى أنه "لا يوجد أخوّة من دون أُبوة. يمكننا أن نكسب أصدقاء والأكيد أن ربّنا يساعدنا، ولكن هل نستطيع أن نخلق لنا. أبدًا. الأخ يُعطى من الأب، إن أقررنا أن هناك أبًا واحدًا في السماء نستطيع أن نكون كلّنا إخوة. وإلا لا مجال للأخوّة في العالم. والحروب والنزاعات تبقى والكبير يأكل الصغير، لأن لا أخوّة من دون أبوة. إقبلوا الله في قلوبكم وحياتكم وعندئذٍ تقبلون بعضكم بعضًا ويأتي سلام الله الى العالم بأسره".

وأضاف: "لنتقدّس جميعنا ونكون أهل الحقيقة وأهل المحبّة في آن معًا. الفقراء يُبَشّرون نهتم بهم، الدولة تهتم بهم، العالم يهتم بهم، ليصبح العالم أكثر إنسانيّة وأكثر أُخوّة وصوت يوحنّا يدّوي في الفلوات"، موضحًا أن الأبرشية دمغت ​لبنان​ وتاريخه وثقافته بدمغة لا تُنسى من أجل أن يكون لبنان وطن الجميع، وطن المحبّة والسلام وطن الثقافة والتفتيش عن الحقّ والحريّة والكرامة والحقيقة الكاملة".

وهنأ مطر "هذه ​المدارس​ لتعبها وأشكر الله على أنها تخدم هذه الخدمة النصوح، تلامذة لبنان والأجيال الجديدة لتخرّج كلّ سنة من الجامعة ومن المدارس ألف شاب وشابّة ينزلون الى ساحة العمل في لبنان وخارجه ليكونوا خميرة صالحة مخمرّة بطيب المعرفة والحقّ الذي هو ​يسوع المسيح​".