"بنك بيبلوس" افتتح مركز بيانات جديد حاصل على شهادة "Tier III" من معهد "أبتايم"

أعلن "​بنك بيبلوس​" خلال مؤتمر صحافي عقده في مقرّه في ​الأشرفية​، "افتتاح مركز البيانات الجديد التابع له، وهو المنشأة الوحيدة في ​لبنان​ الحاصلة على شهادة "Tier III" من "معهد أبتايم- Uptime Institute".

وقد حصل المصرف على هذه الشهادة بعد تقييم دقيق لجميع جوانب مركز البيانات الخاص به الّذي تمّ إنشاؤه حديثًا، وذلك من قبل فرق خبراء من "معهد أبتايم" من ​الولايات المتحدة​ الأميركية وبريطانيا​. ويعدّ المعهد المعيار العالمي الأكثر موثوقيّة واعتمادًا في صناعة تكنولوجيا المعلومات من أجل تصميم وبناء وتشغيل مراكز البيانات، الّتي تشكّل العمود الفقري للاقتصاد الرقمي.

في المناسبة، لفت مدير الخدمات التكنولوجية في مجموعة "بنك بيبلوس"، جون مسعد، إلى أنّ "الثورة الرقمية وشركات التكنولوجيا العملاقة الجديدة قد رفعت المستوى في هذا المجال، كما وتوقّعات زبائننا أيضًا. ففي عالمنا الحالي، اعتاد الناس على الوصول غير المنقطع إلى الخدمات الّتي توفّرها ​الإنترنت​، ونتيجة لذلك نحن نعمل بضمير واعٍ ونسعى لتلبية تلك المتطلبّات المتغيّرة بشكل استباقي".

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