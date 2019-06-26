فيوليت الصفدي: حملتنا "طريق خالي من المخدرات" مستمرّة

لفتت وزيرة ​الدولة​ لشؤون التمكين الإقتصادي للنساء و​الشباب​ فيوليت خيرالله الصفدي في تصريح لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمناسبة اليوم العالمي لمكافحة استخدام ​المخدرات​ إلى انه في اليوم العالمي لمكافحة استخدام المخدِّرات نتلاقى على التكاتف لمساعدة مستخدمي المخدِّرات على الشفاء ومن ثمّ دعم إعادة انخراطهم في المجتمع وسوق العمل"، مشيرةً إلى أن "حملتنا "طريق خالي من المخدرات" مستمرّة وتتلاقى مع أهداف التنمية المستدامة".

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